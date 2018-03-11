Вильнюс потребовал демонтировать надгробия с могил советских воинов

Власти Вильнюса намерены демонтировать надгробные плиты с могил, где покоятся русские солдаты. Об этом сообщил журналистам глава литовской ассоциации военной истории «Забытые солдаты» Виктор Орлов.

Он рассказал, что получил уведомление от самоуправления Вильнюса с требованием убрать надгробия с могил советских воинов и солдат царской России на Антакальнисском кладбище. Сделать это необходимо до 31 марта либо в эти же сроки надо заново пройти процедуру по легализации оформления захоронений, пишет РИА Новости.

В полученном от мэрии письме утверждается, что надпись на одной из двух плит не соответствует действительности.

«Нас обязывают демонтировать плиты. Тут правовая вилка, противоречия проявляются», — заметил Орлов.

Он добавил, что по факту требований о демонтаже надгробий проходит судебное разбирательство, пишет Газета.ру

Мемориал советских воинов был создан на Антакальнисском кладбище после Второй мировой войны. Здесь покоятся останки тех, кто освобождал Вильнюс от фашистских захватчиков в июле 1944 года. На кладбище похоронены 2906 солдат Третьего Белорусского фронта. В мемориальном ансамбле похоронены пять воинов, удостоенных звания Героя Советского Союза, участников освобождения Вильнюса и Литвы.