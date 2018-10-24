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Виктория Скрипаль до сих пор не сумела выйти на связь с родственниками в Лондоне

24 Октября 2018 в 08:13
Виктория Скрипаль до сих пор не сумела выйти на связь с родственниками в Лондоне
Племянница бывшего офицера ГРУ и экс-агента британских спецслужб Сергея Скрипаля Виктория до сих пор не может связаться со своими родственниками в Великобритании. Как рассказала«Известиям», Виктория опасается за себя и жизнь своих родных после того, как Великобритания «раздула скандал вокруг происшествия в Солсбери».

Виктория по-прежнему не верит в причастность России к отравлению Скрипалей, так как Великобритания до сих пор не предоставила никаких доказательств. Москва также требует от Лондона предоставить хоть какие-то факты, указывающие на причастность нашей страны к инциденту. 

Ранее Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей российских граждан Петрова и Боширова, которые якобы служат в военной разведке. Позднее в СМИ появилась информация, что Боширов в действительности - Герой России Анатолий Чепига, а Петров - Александр Мишкин из Архангельской области.

В интервью НСН полковник КГБ в отставке Михаил Любимов раскритиковал версию британских СМИ о попытке покушения Александра Петрова на автора досье на Трампа.

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