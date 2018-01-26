Виктор Ан написал открытое письмо в МОК

Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан, которого не допустили до участия в Олимпиаде, обратился с открытым письмом в Международный олимпийский комитет. Он заявил, что ни разу не дал повода усомниться в честности. Шорт-трекист также посчитал ситуацию возмутительной. Письмо было опубликовано на сайте Федерации конькобежцев России, сообщает Ura.ru .

«Меня возмущает ситуация с тем, что конкретная причина моего недопуска до Олимпиады до сих пор не названа. И в этой ситуации появились разговоры обо мне как о спортсмене, употреблявшем допинг», - написал Ан.

В то же время спортсмен заявил, что внимательно изучил все критерии, по которым МОК оценивал кандидатов из РФ.

«Я изучил критерии, которыми она руководствовалась при принятии этого решения. Ответственно заявляю, что по своей вине ни по одному из этих критериев я не мог оказаться в списке недопущенных до Олимпийских игр», - сказал Ан.

Напомним, ранее был опубликован список из 169 российских спортсменов, которые смогут принять участие в Олимпиаде.