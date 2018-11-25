Видео последствий химатаки в Алеппо опубликовало Минобороны РФ

Минобороны РФ опубликовало видео из клиники, куда привозили пострадавших от химической атаки боевиков жителей сирийского Алеппо.

По данным медиков, в лечебные учреждения потупили уже не меньше 107 человек, в том числе дети.

На кадрах видно, что все пострадавшие испытывают проблемы с дыханием, на многих из них надеты кислородные маски. Люди кашляют, у них слезятся глаза. На месте атаки работают российские военные химики.





Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков предположил, что снаряды, которыми боевики обстреляли жилые кварталы, были нчинены хлором, передает RT.

Военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин в эфире НСН не исключил, что жители Алеппо подверглись воздействию хлористого зарина. Эксперт обратил внимание на то, что никто из пострадавших не жаловался на резкий запах хлора, и на то, что симптомы отравления боевым веществом пострадавшие ощутили не сразу.