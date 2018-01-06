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Видео перехвата российских Су-30 на Балтике выложил Пентагон

6 Января 2018 в 10:21
Видео перехвата российских Су-30 на Балтике выложил Пентагон

В Сети появились кадры сопровождения российских истребителей Су-30 американскими F-16 в небе над Балтикой. Видео опубликовано в официальном Twitter Пентагона.


В сообщении отмечается, что инциденты произошли 23 ноября и 13 декабря 2017 года. В обоих случаях перехват потребовался потому, что российские пилоты не предоставили план полетов и не передали коды по требованию авиадиспетчеров.

Также отмечается, что военные пилоты США участвуют в обеспечении контроля воздушного пространства Прибалтики в рамках операций НАТО, пишет RT.

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