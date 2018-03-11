Видео ликвидации террористов в Саратове появилось в сети

В Сети было опубликовано видео спецоперации, в ходе которой сотрудники ФСБ предотвратили теракт на территории Саратовской области и ликвидировали подозреваемых в его подготовке.

Операция, как сообщало ранее, была проведена 11 марта. Члены законсперированной террористической ячейки оказали сопротивление правоохранителям и были убиты ответным огнем.





В автомобиле, на котором террористы попытались скрыться, обнаружено самодельное взрывное устройство мощностью до 3 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами.

Возбуждено уголовное дело по статье о подготовке теракта, пишут «Известия».