Суббота
10 ноября
USD 66.85
EUR 75.81
Горячие новости

Видео горящего в Петербурге гипермаркета попало в Сеть

10 Ноября 2018 в 12:30
Видео горящего в Петербурге гипермаркета попало в Сеть

МЧС опубликовало видео пожара в гипермаркете «Лента» в Санкт-Петербурге. На кадрах видно, что одноэтажное отдельно стоящее здание полностью охвачено пламенем, которое вырывается через окна торгового зала.


О возгорании в магазине, расположенном на Набережной Обводного канала, поступило на пульт дежурного в 8:30 утра субботы. Площадь пожара составила 5 тысяч квадратных метров. Из здания эвакуировано больше 800 человек. По предварительным данным, пострадали два человека.

Сейчас возгорание локализовано. Причины пожара выясняются. В качестве одной из них рассматривается неисправность электрооборудования, пишут РИА Новости.

Ранее НСН сообщала, что в горящем в Петербурге гипермаркете обрушилась кровля.

 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.