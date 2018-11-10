Видео горящего в Петербурге гипермаркета попало в Сеть

МЧС опубликовало видео пожара в гипермаркете «Лента» в Санкт-Петербурге. На кадрах видно, что одноэтажное отдельно стоящее здание полностью охвачено пламенем, которое вырывается через окна торгового зала.





О возгорании в магазине, расположенном на Набережной Обводного канала, поступило на пульт дежурного в 8:30 утра субботы. Площадь пожара составила 5 тысяч квадратных метров. Из здания эвакуировано больше 800 человек. По предварительным данным, пострадали два человека.

Сейчас возгорание локализовано. Причины пожара выясняются. В качестве одной из них рассматривается неисправность электрооборудования, пишут РИА Новости.

Ранее НСН сообщала, что в горящем в Петербурге гипермаркете обрушилась кровля.