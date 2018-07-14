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Вида избежал наказания за второе видео с проукраинскими лозунгами

14 Июля 2018 в 15:18
Вида избежал наказания за второе видео с проукраинскими лозунгами

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида не будет дополнительно наказан за второе записанное видео, на котором он скандирует лозунги украинских националистов. Об этом сообщил дисциплинарный комитет ФИФА.

Как объяснили в комитете, было установлено, что второе видео футболист записал до того, как на него наложили санкции за первый ролик.

«Глава дисциплинарного комитета ФИФА пришел к выводу, что никаких дополнительных нарушений регламента ФИФА футболистом допущено не было», - говорится в заявлении.

Первый ролик с участием Виды и члена тренерского штаба хорватов Огнена Вукоевича появились после победы сборной над Россией в ¼ финала ЧМ-2018. В ролике, опубликованном в сети, Вида выкрикивает «Слава Украине!», а Вукоевич посвящает победу над российской командой киевскому «Динамо» и всей Украине.

На втором видео Вида пьет пиво и выкрикивает «Слава Украине!» Сам футболист заявил, что в его действиях не было политического подтекста. В отношении него ФИФА вынесла предупреждение, а Вукоевича оштрафовала на 15 тысяч швейцарских франков. Хорватская федерация футбола отстранила тренера от участия в ЯМ и отправила домой, пишет Газета.ру

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