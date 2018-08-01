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Вице-президент США обвинил Россию во вмешательстве в выборы 2016 года

1 Августа 2018 в 07:53
Вице-президент США обвинил Россию во вмешательстве в выборы 2016 года

Вице-президент США Майк Пенс во время саммита по кибербезопасности в Нью-Йорке обвинил Кремль во вмешательстве в выборы президента США 2016 года, сообщает Североамериканское бюро НСН.

«В то время как у других государств были возможности, фактом является то, что Россия вмешалась в наши выборы 2016 года. Это однозначное суждение наших спецслужб, и как сказал президент [Трамп], мы согласны с заключениями наших разведчиков», — сказал Пенс.

Ранее президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что принимает заключения американских спецслужб о том, что Россия вмешалась в выборы 2016 года, но отметил, что это также могли сделать и другие государства.

Позднее Трамп впервые возложил ответственность за приписываемое России вмешательство в американские выборы на президента страны Владимира Путина. 

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