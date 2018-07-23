Понедельник
23 июля
USD 63.49
EUR 73.93
Горячие новости

Вице-премьера Украины не устроила победа Усика в финале боксёрской суперсерии

23 Июля 2018 в 15:23
Вице-премьера Украины не устроила победа Усика в финале боксёрской суперсерии

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко раскритиковал своего соотечественника, боксёра Александра Усика за победу в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в Москве. Он убеждён, что подобные выступления могут повлиять на веру мира в российскую агрессию. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Усик, несомненно, классный боксёр. Но ещё несколько подобных событий в Москве с участием украинцев, и в агрессию России против Украины в мире уже никто не поверит. Только в “дружбу”. И это серьёзно», - возмутился Кириленко.

Напомним, в ночь на 22 июля российский боксёр Мурат Гассиев проиграл украинскому спортсмену Александру Усику, сообщает RT. Усик получил титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версии Всемирной боксёроской организации, Всемирного боксёрского совета, Всемирной боксёрской ассоциации и Международной боксёрской федерации.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.