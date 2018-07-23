Вице-премьера Украины не устроила победа Усика в финале боксёрской суперсерии

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко раскритиковал своего соотечественника, боксёра Александра Усика за победу в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в Москве. Он убеждён, что подобные выступления могут повлиять на веру мира в российскую агрессию. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Twitter.

«Усик, несомненно, классный боксёр. Но ещё несколько подобных событий в Москве с участием украинцев, и в агрессию России против Украины в мире уже никто не поверит. Только в “дружбу”. И это серьёзно», - возмутился Кириленко.

Напомним, в ночь на 22 июля российский боксёр Мурат Гассиев проиграл украинскому спортсмену Александру Усику, сообщает RT. Усик получил титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версии Всемирной боксёроской организации, Всемирного боксёрского совета, Всемирной боксёрской ассоциации и Международной боксёрской федерации.