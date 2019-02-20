Вице-премьер Украины посоветовал отказаться от «Евровидения-2019»

Украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко считает, что исполнители, которые гастролируют в России, не должны представлять Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение».

«Если на "Евровидение" от Украины поедут те, кто гастролирует в России и еще и демонстративно собирается делать это и в дальнейшем, то лучше вообще туда никому не ехать», — цитирует Twitter Кириленко РЕН ТВ.

Вице-премьер добавил, что отказ от участия в конкурсе избавит страну от вопросов о том, почему между Москвой и Киевом нет дружбы, отмечает Ura.ru.

Ранее стало известно, что в финал «Евровидения-2019» на Украине прошла группа YUKO, солистка которой является гражданка России Юлия Юрина, отмечает RT. Кроме того, в числе фаворитов певица Анна Корсун (MARUV), которая также активно гастролирует в России.

«Евровидение-2019» состоится в Тель-Авиве в мае. От России на конкурс поедет певец Сергей Лазарев.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов рассказал НСН, почему неправильно вновь отправлять Сергея Лазарева на «Евровидение».

