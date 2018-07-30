Вице-премьер рассказал о дороговизне «Арматы» для ВС

Вооружённые силы России не стремятся закупать в большом количестве танки «Армата» и БТР «Бумеранг» из-за их высокой цены. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов, пишет «Свободная пресса».

По его словам, последние модификации Т-72 имеют бóльшую эффективность и пользуются огромным спросом на рынке. Нет смысла направлять большие средства на новейшую технику, когда можно модернизировать старую, и тратить на вооружение бюджет в десять раз меньше, чем у НАТО, отмечает «Газета.ру».

Ранее вице премьер рассказал о планах России создать корабли на воздушной подушке. Также по его словам, в госплан внесён сверхтяжёлый самолет, который сменит в отечественном авиапарке Ан-124 «Руслан».