Понедельник
30 июля
USD 62.97
EUR 73.34
Горячие новости

Вице-премьер рассказал о дороговизне «Арматы» для ВС

30 Июля 2018 в 13:59
Вице-премьер рассказал о дороговизне «Арматы» для ВС

Вооружённые силы России не стремятся закупать в большом количестве танки «Армата» и БТР «Бумеранг» из-за их высокой цены. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов, пишет «Свободная пресса».

По его словам, последние модификации Т-72 имеют бóльшую эффективность и пользуются огромным спросом на рынке. Нет смысла направлять большие средства на новейшую технику, когда можно модернизировать старую, и тратить на вооружение бюджет в десять раз меньше, чем у НАТО, отмечает «Газета.ру».

Ранее вице премьер рассказал о планах России создать корабли на воздушной подушке. Также по его словам, в госплан внесён сверхтяжёлый самолет, который сменит в отечественном авиапарке Ан-124 «Руслан».

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.