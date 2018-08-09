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Вице-мэра Оренбурга задержали за взятку в 2 млн рублей

9 Августа 2018 в 09:54
Вице-мэра Оренбурга задержали за взятку в 2 млн рублей

Следователи задержали заместителя главы Оренбурга Геннадия Борисова по подозрению в получении взятки в 2 млн рублей. Высокопоставленный чиновник курировал вопросы строительства.

Вице-мэр был задержан в офисе компании, где планировал получить деньги от генерального директора за общее покровительство, сообщает Life.ru.

Следователи полагают, что Борисов мог действовать в сговоре с другими чиновниками местной администрации. Они проводят обыски в здании мэрии, в том числе в кабинете главы города Евгения Арапова.

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