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Замглавы Приморья уволился после самосуда родителей над хулиганом

15 Марта 2019 в 10:23
Замглавы Приморья уволился после самосуда родителей над хулиганом

Временно исполняющий обязанности вице-губернатора Приморского края Константин Межонов принял решение подать в отставку, сообщает РИА Новости. В краевой администрации он курировал вопросы образования.

Как отмечает «Свободная пресса», отставка Межонова связана со скандальным случаем в городе Большой Камень, где родители решили самостоятельно разобраться с пятиклассником – хулиганом. Об этом инциденте стало известно в середине февраля.

Родители учеников применили силу к малолетнему дебоширу, который приходил на уроки с ножом, бил и третировал одноклассников, в том числе, девочек, портил их вещи. В результате несколько отцов учеников в школьном туалете окунул 12-летнего подростка головой в унитаз, напоминает Ura.ru. На мужчин завели уголовное дело по статье «побои» и задержали. Одного из них затем отпустили из-под стражи.

Старший помощник главы Следственного комитета Игорь Комиссаров на совещании в правительстве Приморья заявил, что такая ситуация в школе возникла из-за системных недоработок и некачественным исполнением служебных обязанностей чиновниками всех органов системы образования и социального обеспечения.

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