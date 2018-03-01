ВГТРК «запикал» брань Жириновского в адрес Собчак

Холдинг ВГТРК исключил ненормативную лексику из записи дебатов кандидатов в президенты РФ Ксении Собчак и Владимира Жириновского. Телеканал «Россия 1» в среду вечером показал запись дебатов, транслировавшихся днем на Дальний Восток, с соответствующими изменениями. Обсценная лексика, произнесенная кандидатом от ЛДПР, была заменена звуковым сигналом.

Владимир Соловьев в ходе эфира назвал происходящее ужасом и попросил Собчак не реагировать на поведение ее оппонента.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. На высший пост в стране претендуют восемь человек: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский. Владимир Путин в дебатах не участвует.



71-летний Владимир Вольфович Жириновский — советский и российский политик, один из старейших депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации (с 12 декабря 1993 года), основатель и председатель партии ЛДПР, член Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Шестикратный кандидат в президенты Российской Федерации (1991 — 7,81%; 1996 — 5,78%; 2000 — 2,7%; 2008 — 9,35%; 2012 — 6,22%; 2018).



