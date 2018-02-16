Ветки московского метро хотят называть по-новому

Линии Московского метрополитена могут поменять свои официальные названия, сообщается на сайте мэра столицы.

Решить, как они будут называться, предложат участникам проекта «Активный гражданин».

В голосовании предлагается создать номерную систему (первая, вторая, третья), цветовую (красная, синяя, фиолетовая) или сохранить официальные названия линий – Сокольническая, Арбатско-Покровская, Серпуховско-Тимирязевская.

Участникам «Активного гражданина» предложат также вариант ответа, что решение должны принимать специалисты.

В настоящее время на схемах столичной подземки у каждой ветки имеется полное название, а также цветовое обозначение и порядковый номер. Такая система применяется с 1990-х годов.