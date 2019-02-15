Ветерану Афгана Ковтуну присвоено звание Героя России

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России ветерану войны в Афганистане, офицеру Владимиру Ковтуну. Об этом информирует пресс-служба Кремля. В формулировке указа значится «за героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни».

Как отмечает РИА ФАН , Ковтун воевал в Афганистане в составе 186 отдельного отряда специального назначения ГРУ Генерального штаба вооруженных сил СССР. В 1987 году разведгруппа под командованием старшего лейтенанта Ковтуна сумела захватить переносной зенитный ракетный комплекс «Стингер» производства США, а также документацию на него.

Это дало возможность советским военным специалистам принять целенаправленные контрмеры для снижения уязвимости боевых вертолётов в Афганистане, которые чаще всего становились целью данным ПЗРК в руках душманов.

Сегодня отмечается 30-летие вывода советских войск из Афганистана.