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Ветеран Второй Мировой войны погиб в авиакатастрофе

19 Ноября 2018 в 23:13
Ветеран Второй Мировой войны погиб в авиакатастрофе

Ветеран Второй мировой войны оказался в числе погибших в результате крушения истребителя P-51D Mustang в штате Техас в субботу, передает ТАСС.

Пассажиром самолета оказался 93-летний ветеран Винсент Лосада, летчик времен войны. Второй погибший - 73-летний пилот Mustang Коуден Уорд.

Истребитель упал на парковку, расположенную рядом с одним из жилых комплексов города Фредериксберг.

Ранее НСН сообщала, что в инцидент с самолетом Су-27 на Украине был вовлечен военнослужащий США, говорится в сообщении командования ВВС США в Европе и Африке. 16 октября вечером в Винницкой области недалеко от населенного пункта Уланив упал военный истребитель Су-27УБ, которые вылетел с аэродрома в Староконстантинове. Оба пилота истребителя погибли.

North American P-51 Mustang был разработан и произведен компанией «North American» по заказу правительства Великобритании в кратчайшие сроки. Первый прототип NA-73X поднялся в воздух 26 октября 1940 года, спустя всего лишь 117 дней с момента размещения заказа на его производство.

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