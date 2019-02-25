Ветеран ЦРУ рассказал о российском «шпионском государстве»

Запад должен объединиться против российского «шпионского государства», заявил бывший старший сотрудник ЦРУ Джон Сайфер в статье для газеты The New York Times, сообщает НСН.

По словам ветерана Центрального разведывательного управления США, российский президент Владимир Путин за годы своего правления восстановил роль разведки из Советского Союза, чтобы контролировать своих граждан и дестабилизировать международных врагов.

«Если Соединенные Штаты хотят взаимодействовать с Россией, им нужно осознать, что кремлевский тигр не поменяет своих полос. Российские попытки насильственной обороны происходят из глубокого чувства незащищенности, возникшего после веков завоеваний и развалов государства. Мало стран больше страдали. Так, центральным элементом устройства российского государства со времен царей был обман и ослабление врагов изнутри. В этом смысле хорошо наточенные инструменты России в политической конспирации объяснимы и логичны, хотя и заслуживают осуждения», — пишет Джон Сайфер.

Автор отмечает, что лучшей защитой Запада в этой ситуации было бы объединение. По его словам, Путин знает, что не может соревноваться с Западом на равных условиях, поэтому использует ресурсы спецслужб, чтобы «сбивать с толку, путать и парализовать» своих противников. Сайфер добавляет, что пока американцы видят своих политических оппонентов внутри страны в качестве настоящих врагов, «усилия Кремля по эксплуатации слабостей США будут продолжаться».

«Мы должны избегать угроз суверенитету России и вместо этого работать с нашими союзниками для активной и слаженной защиты от физических, гибридных и киберугроз», — отмечает ветеран ЦРУ.

Джон Сайфер заключает, что в этой связи анти-европейские высказывания президента США Дональда Трампа однозначно являются лучшим подарком президенту Путину.

Напомним, что ранее «подарком Путину» от Дональда Трампа назвали выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). С таким заявлением выступила бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон. Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в беседе с НСН назвал ее слова несерьезными.