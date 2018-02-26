Ветеран-афганец помогает волгоградцам в чистке снега

В Волгограде 57-летний житель Красноармейского района чтобы помочь себе и ближним решил своими силами бороться с выпавшим снегом. Мужчина, за плечами которого служба в Афганистане, а затем в МВД, сейчас владеет небольшим автосервисом. В свободное от работы время волгоградец на своей легковушке чистит дороги от снега. Как только случается снегопад, Виктор Иванович цепляет к машине съемный ковш и берется за дело.

Кроме территории возле своего автосервиса волгоградец чистит дороги во всем гаражном кооперативе. При необходимости помогает и знакомым.

Съемный ковш Виктор Иванович крепит на переднюю часть своего ВАЗ-2120.

Большинство волгоградцев его жизненную позицию одобряют, передает V1.







