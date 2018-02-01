Стало известно имя виртуального ведущего премии «Чартова Дюжина 2018»

Организаторы премии «Чартова Дюжина 2018» рассказали, что премию должен вести умный рокер.

В церемонии вручения XI ежегодной национальной музыкальной премии «Чартова Дюжина 2018» примет участие виртуальный ведущий. Об этом на пресс-конференции, посвящённой премии, рассказали ее организаторы Антон Холендро и Владимир Соловьев.

«Как пришла эта идея? Нужен был умный рокер, который о роке знает все. Который сможет все рассказать о развитии музыки, обо всех его жанрах. Зовут его Майк», - отметил Владимир Соловьев.

На это высказывание отреагировал также принимавший участие в пресс-конференции экс-лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

«А в реальности умных рокеров не бывает, да?» - спросил он у Соловьева.

Ответил ему Антон Холендро.

«Мы поняли, что нам нужен голос автора, который будет вести диалог с артистами, с теми, кто появляется на сцене. Так появилась идея виртуального ведущего», - пояснил он.

Напомним, XI ежегодная национальная музыкальная премия «Чартова Дюжина 2018» состоится 15 февраля 2018 года на арене «ВТБ Ледовый дворец».