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Весна пришла: В Московском зоопарке проснулись сурки

5 Марта 2019 в 10:53
Весна пришла: В Московском зоопарке проснулись сурки
ФОТО: bobak.ru

Сурки, находившиеся в спячке в течение почти пяти месяцев, проснулись в Московском зоопарке. Как пишет «Интерфакс», об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. По словам директора зоопарка Светланы Акуловой, речь идёт о восьмилетнем самце Арчи и двух четырёхлетних самках – Нагайне и Саре. Она также подчеркнула, что животные за время сна потеряли около трети веса.

Акулова добавила, что привычный режим питания зверьков зоологи начинают восстанавливать постепенно – сурков кормят маленькими порциями, подчёркивает RT.

Напомним, ранее НСН писала, что сурки Московского зоопарка пропустили «профессиональный праздник». Как сообщили в пресс-службе столичного зоосада, 2 февраля, когда в США традиционно отмечается День Сурка (Groundhog Day), они продолжили мирно спать. Между тем, люди верят, что в это день сурки дают прогноз о приходе весны. Если зверек, выбираясь из норы, увидит свою тень, первое тепло наступит через шесть недель. Если сурок не сможет увидеть своей тени, стоит ожидать ранней весны.

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