Вещание СМИ-иноагентов в РФ могут заблокировать перед выборами

В преддверии выборов президента в России может быть заблокировано вещание СМИ-иноагентов. Как пояснил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов, есть опасность, что многие американские средства массовой информации могут распространять по своим каналам призывы бойкотировать выборы, сообщают «Известия» .

Парламентарий отметил, что в Конституции предусмотрена возможность блокировки и ограничения распространения информации. В частности мера может коснуться «Радио Свобода» и «Голос Америки», пишут «Новые Известия» . Блокировка будет осуществлять в день тишины и день выборов, сообщает Ura.ru .

Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта. Свои кандидатуры уже выдвинули действующий президент РФ Владимир Путин, глава ЛДПР Владимир Жириновский, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин, журналистки Ксения Собчак и Екатерина Гордон.