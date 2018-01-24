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Вещание СМИ-иноагентов в РФ могут заблокировать перед выборами

24 Января 2018 в 09:45
Вещание СМИ-иноагентов в РФ могут заблокировать перед выборами

В преддверии выборов президента в России может быть заблокировано вещание СМИ-иноагентов. Как пояснил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов, есть опасность, что многие американские средства массовой информации могут распространять по своим каналам призывы бойкотировать выборы, сообщают «Известия».

Парламентарий отметил, что в Конституции предусмотрена возможность блокировки и ограничения распространения информации. В частности мера может коснуться  «Радио Свобода» и «Голос Америки», пишут «Новые Известия». Блокировка будет осуществлять в день тишины и день выборов, сообщает Ura.ru.

Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта. Свои кандидатуры уже выдвинули действующий президент РФ Владимир Путин, глава ЛДПР Владимир Жириновский, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин, журналистки Ксения Собчак и Екатерина Гордон. 

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