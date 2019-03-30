Весенняя погода пришла в столичный регион

Переменная облачность и до 8 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, 30 марта, сообщает портал «Метеоновости».

Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня - 745 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 65%.

Неустойчивые параметры погоды могут негативно влиять на самочувствие, настроение, физическую работоспособность метеозависимых людей, передает Агентство «Москва».

Сегодня по народному календарю - Алексий, человек Божий. Приметы этого дня таков.Алексей-вототёк с гор потоки принесёт, рыба на ставу тронется, а зиму-зимушку на нет сведёт. Каковы на Алексея ручьи (большие или малые), такова и пройма (разлив). Рыба трогается с зимовья и трётся под берегами. Когда действительно вода с гор бежит, то ожидают благоприятной весны, а с ней и хороших урожаев. На Алексея выверни оглобли из саней. Покинь сани, снаряжай телегу. В этот день устраивали гусиные бои, а в южных губерниях начинали сеять овёс и ячмень.