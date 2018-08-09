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Верховный суд узаконил приказ ФСБ о Telegram

9 Августа 2018 в 13:50
Верховный суд узаконил приказ ФСБ о Telegram

Верховный суд Российской Федерации постановил считать законным приказ Федеральной службы безопасности о необходимости предоставить ключи для дешифровки записей пользователей Telegram. Таким образом суд не поддержал жалобу руководства мессенджера.

Как напоминает RT, ранее Московский городской суд признал законной процедуру блокировки работы Telegram на территории России. После этого юристы компании объявили, что собираются направить жалобы в Верховный суд и Европейский суд по правам человека.

Таганский суд российской столицы 13 апреля поддержал требование Роскомнадзора о блокировке Telegram в связи с невыдачей ФСБ ключей для дешифровки.

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