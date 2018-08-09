Верховный суд узаконил приказ ФСБ о Telegram

Верховный суд Российской Федерации постановил считать законным приказ Федеральной службы безопасности о необходимости предоставить ключи для дешифровки записей пользователей Telegram. Таким образом суд не поддержал жалобу руководства мессенджера.

Как напоминает RT , ранее Московский городской суд признал законной процедуру блокировки работы Telegram на территории России. После этого юристы компании объявили, что собираются направить жалобы в Верховный суд и Европейский суд по правам человека.

Таганский суд российской столицы 13 апреля поддержал требование Роскомнадзора о блокировке Telegram в связи с невыдачей ФСБ ключей для дешифровки.