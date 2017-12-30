Верховный суд рассмотрит иск Навального к Центризбиркому

Верховный суд РФ рассмотрит сегодня в 11 часов административный иск блогера и оппозиционера Алексея Навального к Центральной избирательной комиссии на решение об отказе в регистрации инициативной группы, поддерживавшей его кандидатуру на пост президента РФ, сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Валерия Косович.

ЦИК 25 декабря отказал в регистрации инициативной группы Навального из-за наличия судимости.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова неоднократно поясняла, что Навальный, по действующему законодательству сможет участвовать в выборах после 2028 года, передает ТАСС.

Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года.