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Верховный суд признал законным недопуск Навального к выборам

30 Декабря 2017 в 14:44
Верховный суд признал законным недопуск Навального к выборам

Отказ Центризбиркома в регистрации инициативной группы по выдвижению оппозиционера Алексея Навального кандидатом на президентских выборах 2018 года является законным. Такое решение в субботу, 30 декабря, вынес Верховный суд РФ.

«Административный иск Навального об оспаривании решения Центральной избирательной комиссии отклонить», - говорится в решении судьи, которое приводит ТАСС.

Отмечается, что отказ в регистрации Навального был выдан на основе комплексного анализа правовых норм. В частности, этому послужила судимость оппозиционера «за тяжкое преступление». По закону не может избираться в президенты до снятия судимости или ее погашения.

Алексей Навальный неоднократно заявлял о намерении участвовать в президентских выборах, утверждая, что  по Конституции права быть избранным нет лишь у тех, кто содержится в местах лишения свободы.

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