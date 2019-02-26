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Верховный суд приравнял обналичивание криптовалют к отмыванию денег

26 Февраля 2019 в 14:57
Верховный суд приравнял обналичивание криптовалют к отмыванию денег

Обналичивание криптовалют теперь подпадает под нормы статьи Уголовного кодекса РФ об отмывании денежных средств. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда России, в ведомстве внесли соответствующие изменения в постановление от 7 июля 2015 года с разъяснениями норм законодательства о применении статей УК РФ о легализации имущества, приобретенного преступным путем (ст. 174 и 174.1 УК РФ).

Судья Верховного суда РФ Александр Червоткин пояснил журналистам, что международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF), в которую входит и Россия, пришла к выводу о срочной необходимости для всех стран-участниц предпринять скоординированные меры для предотвращения использования виртуальных активов в преступных целях.

Червоткин добавил, что в России в судебной практике уже есть примеры дел об использования виртуальных денег. «У нас есть конкретные обвинительные приговоры, которыми установлено, что преступные доходы в криптовалюте, в том числе от сбыта наркотических средств, в дальнейшем путем совершения ряда финансовых операций преобразовывались в денежные средства и выводились в оборот путем снятия с банковских счетов», - сообщил он.

С 11 по 29 марта состоится визит в Россию миссии FATF, которая должна оценить эффективность борьбы с отмыванием нелегально полученных доходов и техническое соответствие страны 40 рекомендациям международной организации, передает РБК.

Ранее блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов заявил НСН, что феномен крипотовалют нельзя приравнивать к финансовым пирамидам.

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