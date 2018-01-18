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Верховный суд предлагает «мирный» способ решения споров

18 Января 2018 в 10:02
Верховный суд предлагает «мирный» способ решения споров

В российских судах могут появиться примирители, пишут «Известия». Такой способ  решения конфликтов предлагает Верховный суд. Прибегать к помощи судебного примирителя можно будет в арбитражных, гражданских делах и тех, которые рассматриваются по правилам Кодекса административного судопроизводства. Как отмечает сайт NSN.FM, примирителями могут стать опытные люди с высшим юридическим образованием, например, судьи, вышедшие в отставку. Юрист Московской коллегии адвокатов Андрей Колесов  в эфире НСН заявил, что это преждевременная практика.

«В России существует институт медиации, но он не работает в полную силу. Нужно с ним сначала разобраться, потом говорить и о примирителях. Меж тем институт медиаторов отлично зарекомендовал себя в странах Запада и США», - считает юрист.

Медиатор - это посредник, который помогает сторонам конфликта в его урегулировании. При этом сами спорящие контролируют этот процесс, и окончательное решение все равно остается за ними. 

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