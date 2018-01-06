Верховный суд отклонил жалобу Навального на ЦИК

Верховный суд России отклони апелляционную жалобу оппозиционера Алексея Навального.



Напомним, 30 декабря Верховный суд отклонил жалобу Навального на отказ Центральной избирательной комиссии в регистрации инициативной группы для самовыдвижения кандидатом в президенты. Об этом пишет Газета.ру .

«Апелляционная коллегия Верховного суда РФ отклонила жалобу и оставила в силе решение первой инстанции», — передает РИА Новости.

ЦИК отказал оппозиционеру в регистрации на выборах из-за наличия у него непогашенной судимости.