Верховный муфтий России призвал жителей Ингушетии и Чечни к компромиссу

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Верховный муфтий России Талгат Таджуддин призвал не решать вопрос установления административной границы между Ингушетией и Чечней во время митингов. Он также выразил надежду на установление компромисса и полного взаимопонимания между братскими народами. Такое мнение он выразил в кулуарах научно-практической конференции в Уфе.

«Мы живем в одном едином государстве, это уже сложилось веками. Никакими митингами эти вопросы не решаются, есть закон и порядок. Мы очень надеемся, что между этими братскими народами и республиками не только будет найден компромисс, а полное взаимопонимание придет, молим об этом», - цитирует слова Таджуддина ТАСС.

Напомним, в конце сентября 2018 года был подписан закон об установлении границы между Ингушетией и Чечней. Ранее они не были чётко определены ещё с распада СССР. Документ, который устанавливает границы, был подписан главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым и руководителем Чечни Рамзаном Кадыровым. Соглашение было ратифицировано 4 октября. Однако некоторые жители вышли на митинги, не поддержав решение и потребовав обсуждения вопроса. Соглашение вступило в силу 16 октября.

Ранее директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв в эфире НСН предположил, что проблему помогут решить трёхсторонние переговоры.