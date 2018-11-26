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Верховная Рада попросила международное сообщество направить корабли в черноморский регион

26 Ноября 2018 в 23:57
Верховная Рада попросила международное сообщество направить корабли в черноморский регион

Верховная рада Украины, голосами 272 депутатов, приняла обращение к ООН, Европейскому парламенту и ряду международных организаций и парламентам иностранных государств «в связи с очередным актом агрессии» России против Украины, передает «Интерфакс».

Верховная рада также призывает международных партнеров увеличить предоставление Украине военной и другой помощи для защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

Также депутаты вспомнили об энергетическом объекте, расположенном в сотнях километрах от Украины. По их мнению, проект строительства «Северного потока-2» осуществляется не в интересах Европы и несет угрозу, в том числе и сфере безопасности, для всего региона Балтии и Северной Европы.

Ранее Пётр Порошенко потребовал от России вернуть задержанные корабли и военных, которые были задержаны за пересечение границы. Украинский президент также уверен, чтобы Россия должна сделать первый шаг в сторону деэскалации ситуации, сложившейся в Азовском море. Заведующий кафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД Иван Сурма в эфире НСН выразил возмущение касаемо заявления украинских властей.

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