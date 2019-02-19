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Веревочный мост в Китае не выдержал буйных туристов

19 Февраля 2019 в 10:55
Веревочный мост в Китае не выдержал буйных туристов

Веревочный мост с туристами обрушился в Китае. Инцидент произошел в китайской провинции Гуандун на канатном мосту, расположенном на высоту 2,5 метров над водоемом. Один из туристов по полпути начал прыгать и раскачивать конструкцию. В этот время на мосту находились шесть человек, пишет «Свободная пресса» со ссылкой на The Sun. В итоге конструкции моста не выдержали и оборвались.

Туристы не пострадали благодаря тому, что на них были надеты страховочные пояса, отмечают argumenti.ru.

После происшествия мост закрыт. Когда он возобновит работу, неизвестно.

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