Вену назвали самым комфортным для проживания городом мира

Британский журнал The Economist Intelligence Unit представил рейтинг самых комфортных для проживания городов мира. Как отмечают «Известия», на первом месте в списке расположилась Вена. Вторая строчка досталась австралийскому Мельбурну, замыкает тройку лидеров – город Осака в Японии. Также в этом списке оказались Калгари в Канаде, японский Токио и Копенгаген в Дании. Что касается российских городов, то Москва и Санкт-Петербург расположились на 68 и 70 местах соответственно. Добавим, при составлении списка самых комфортных для проживания городом эксперты учитывали такие показатели, как уровень здравоохранения, культурное развитие, состояние окружающей среды, а также уровень образования и развития инфраструктуры.

При этом, самым непригодным городом для проживания эксперты издания считают сирийский Дамаск.

Между тем, ранее стало известно, что россияне выбрали самые смешные названия населенных пунктов. Рейтинг был составлен специалистами сервиса Tutu.ru. В опросе приняли участие более 11 тысяч респондентов. В итоге первое место досталось деревне Чуваки в Пермском крае. Второе и третье места соответственно за селом Мошонки в Калужской области и деревней Варварина Гайка в Саратовской области, отмечает «Русская планета».