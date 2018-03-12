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Венгры заявили о важности защиты прав этнических меньшинств на Украине

12 Марта 2018 в 19:53
Венгры заявили о важности защиты прав этнических меньшинств на Украине

В России существуют 20 регионов со вторым государственным языком. Об этом рассказала член Совета Федерации от Удмуртии Любовь Глебова на встрече с председателем Комитета Государственного собрания Венгрии по вопросам юстиции Имре Вейкеем. Он отметила важность получения образования на родном языке. В этом плане, по словам Глебовой, Венгрия ведет гибкую языковую политику. В связи с этим, были затронуты вопросы обучения детей в Донбассе и на Украине. Имре Вейкей отметил важность позиции Венгрии по защите прав этнических венгров, проживающих на территории Украины.

 

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