Венгрия потребовала от Киева восстановления прав нацменьшинств

Украина «жестоко нападает» на национальные меньшинства. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он обвинил украинское правительство в реализации националистических идей: в воспрепятствовании меньшинствам учиться на родном языке и говорить на своём родном языке, передает RT.

Дипломат раскритиковал отмену Конституционным судом Украины закона об основах государственной языковой политики, который разрешал использование региональных языков в работе госорганов. По словам Сийярто, на Украине проводятся жестокие атаки на нацменьшинства. Глава внешнеполитического ведомства припомнил в этой связи закон «Об образовании», а также ряд поджогов штаб-квартиры Общества венгерской культуры Закарпатья.

Сийярто заявил, что в правовом государстве такое невозможно. По его мнению, это удар «удар в спину» Европе и пообещал всячески препятствовать стремления Украины к интеграции с ЕС, пока права меньшинств не будут восстановлены, передает «Свободная пресса».