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Венгрия хочет присоединиться к «Южному газовому коридору»

30 Марта 2019 в 17:48
Венгрия хочет присоединиться к «Южному газовому коридору»

Венгрия планирует в ближайшие два года начать получать газ из Азербайджана. Сообщается, что накануне министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто и глава Минэнерго Азербайджана Парвиз Шахбазов обсудили создание документа о сборе рабочей группы. Она займется подготовкой поставок.

Сийярто сообщил, что Венгрия надеется присоединиться к добыче природного газа в Азербайджане и поставкам, которые предназначены для Европы. Он уточнил, что этот вопрос давно актуален, но решить его было невозможно из-за «различных геологических и региональных причин».

В рамках проекта ЮГК идет строительство новой инфраструктуры, которая позволит транспортировать газ из Азербайджана в страны Евросоюза через территорию Турции.

Предполагается, что поставки будут идти в обход Украины.

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