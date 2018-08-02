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Венесуэлу ждут реформы в области валютных операций

2 Августа 2018 в 22:34
Венесуэлу ждут реформы в области валютных операций

Национальное учредительное собрание Венесуэлы утвердило законопроект об отмене ответственности за преступления в обменной сфере, передает РИА «Новости»

С 2003 года все валютные операции находились под жестким контролем государства.

Этот закон, по мнению председателя НУС Диосдадо Кабельо, может остановить катастрофу в экономике.

Законопроект предполагает возможность обращения иностранной валюты внутри страны, а также возобновление работы обменных пунктов по рыночному курсу.

Также Венесуэлу с 20 августа ожидается деноминация национальной валюты, с которой будут убраны сразу пять нулей.

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