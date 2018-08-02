Венесуэлу ждут реформы в области валютных операций

Национальное учредительное собрание Венесуэлы утвердило законопроект об отмене ответственности за преступления в обменной сфере, передает РИА «Новости»
С 2003 года все валютные операции находились под жестким контролем государства.
Этот закон, по мнению председателя НУС Диосдадо Кабельо, может остановить катастрофу в экономике.
Законопроект предполагает возможность обращения иностранной валюты внутри страны, а также возобновление работы обменных пунктов по рыночному курсу.
Также Венесуэлу с 20 августа ожидается деноминация национальной валюты, с которой будут убраны сразу пять нулей.