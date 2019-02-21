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Венесуэльские дипломаты в США перешли на сторону Гуайдо

21 Февраля 2019 в 22:48
Венесуэльские дипломаты в США перешли на сторону Гуайдо

Ряд представителей венесуэльского дипломатического корпуса в США признали лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом страны, передает «Интерфакс».

«Временный» посол Венесуэлы в Вашингтоне Карлоса Веккьо заявил, что «11 из 56 диппредставителей Венесуэлы в США перешли от режима Мадуро».

Ранее страны «Группы Лимы» за исключением входящей в нее Мексики заявили, что не признают легитимность нового президентского срока Мадуро и требуют от него назначить новые президентские выборы, а до тех пор передать власть парламенту. Николас Мадуро победил по итогам выборов в мае, однако его победу не признали многие страны мира. Новый президентский срок Мадуро начался 10 января — до 2025 года.

После этого глава венесуэльского парламента Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед своими сторонниками. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки и Европы признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Ряд государств, в том числе Россия, продолжает признавать легитимность Мадуро.

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