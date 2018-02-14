Венесуэле предрекли социально-экономическую катастрофу

Ситуация в Венесуэле в текущем году продолжит ухудшаться, считает экономист Рикардо Хаусманн, занимавший в 1992-1993 годах пост министра планирования в правительстве президента Карлоса Андреса Переса.

«В Венесуэле нет калорий и белков для того, чтобы кормить 30 миллионов жителей», сообщил эксперт.

В сложившихся обстоятельствах, как полагает Хаусманн, изменить ситуацию удастся только после смены правительства, после чего необходимо будет провести реструктуризацию долга, установить единый курс обмена валют и снизить инфляцию, передает ТАСС.

Согласно официальным прогнозам, в 2018 году инфляция в Венесуэле может достичь 14000%.