Венесуэла закрыла три моста на границе с Колумбией

Руководство Венесуэлы в целях сохранения суверинеитета страны приняло решение о закрытии трех мостовых переходов на границе с Колумбией. Об этом в своём микроблоге в Twitter сообщила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес.

По словам Родригес, такое решение связано с «серьёзными и незаконными угрозами миру и суверенитету Венесуэлы со стороны правительства Колумбии».

По решению властей Венесуэлы, будут закрыты мосты Франсиско де Паула Сантандер, Уньон и Симон Боливар.

Напомним, без согласия властей 23 февраля оппозиция Венесуэлы намерена начать доставку в страну гуманитарной помощи. самопровозглашённый президент Венесуэлы Хуан Гуайдо, возглавляющий оппозицию, проигнорировал запрет на выезд из страны, отправился в Колумбию, где 22 февраля состоялась его встреча с лидерами ряда латиноамериканских стран.

Ранее эксперты в интервью НСН рассказали о перспективах Хуана Гуайдо заручится поддержкой военных и пошатнуть власть Николаса Мадуро.