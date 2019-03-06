Венесуэла выдворяет посла Германии

Каракас решил выдворить посла Германии Даниэля Кринера. Об объявлении его персоной нон грата сообщил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреас. По его словам, решение принято в связи с актами вмешательства со стороны немецкого дипломата во внутренние дела страны, передает RT .

Как уточнил глава МИД Боливарианской республики, Кринер, в частности, использовал территорию дипломатической миссии «для выражения более частной роли, чем то предписано государственному служащему», отмечает «Свободная пресса» . Кроме того, посол имел связи с венесуэльской оппозицией.

Ранее Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Колумбией и Соединёнными Штатами Америки.



