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Венесуэла выдворяет посла Германии

6 Марта 2019 в 20:16
Венесуэла выдворяет посла Германии

Каракас решил выдворить посла Германии Даниэля Кринера. Об объявлении его персоной нон грата сообщил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреас. По его словам, решение принято в связи с актами вмешательства со стороны немецкого дипломата во внутренние дела страны, передает RT.

Как уточнил глава МИД Боливарианской республики, Кринер, в частности,  использовал территорию дипломатической миссии «для выражения более частной роли, чем то предписано государственному служащему», отмечает «Свободная пресса». Кроме того, посол имел связи с венесуэльской оппозицией.

Ранее Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Колумбией и Соединёнными Штатами Америки.

 

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