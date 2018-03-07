Венесуэла осудила вмешательство США в свои внутренние дела

Конституционная ассамблея Венесуэлы приняла резолюцию, в которой осудила очередное продление американским правительством политического указа, касающегося Венесуэлы, назвав этот шаг США продолжением усиления вмешательства во внутренние дела страны.

В марте 2015 года Барак Обама подписал указ, в котором говорится, что Венесуэла представляет «особую и необычную угрозу» для нацбезопасности и внешней политики США, объявив о введении чрезвычайного положения в отношении Венесуэлы.

Председатель конституционной ассамблеи Дельси Родригес после принятия резолюции заявила, что продление указа США является продолжением реализации экономической и финансовой блокады Венесуэлы, сообщает «Синьхуа».

В заявлении МИД Венесуэлы говорится, что США пытаются препятствовать проведению нормальных выборов президента 20 мая.

Боливарианская Республика Венесуэла — государство на севере Южной Америки. Омывается Карибским морем и Атлантическим океаном на севере, граничит с Гайаной на востоке, Бразилией — на юге и Колумбией — на западе.