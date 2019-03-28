Венесуэла не намерена задействовать российских военных

Находящиеся в Венесуэле российские военные не будут задействованы в операциях на территории страны. Об этом, как сообщает Москва 24, заявил военный атташе венесуэльского посольства в России Хосе Торреальба Перес.

«Не предполагается вовлечение российских военных в какие-либо военные акции», - сказал дипломат.

Напомним, в начале марта в Венесуэлу прибыли военно-транспортные самолеты Ан-124 и Ил-62, на борту которых были 99 военнослужащих российской армии во главе с высокопоставленным генералом.

После этого Россию в «военном вторжении» в Венесуэлу обвинила Организация американских государств (ОАГ). А президент США Дональд Трамп заявил, что Россия «должна убраться» из южноамериканской республики.