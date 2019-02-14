Венедиктов высказался за эксперимент по электронному голосованию на выборах

В поддержку эксперимента по электронному голосованию высказался главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

По его словам, планируемый в сентябре нынешнего года эксперимент по электронному голосованию требует большого публичного обсуждения.

При этом, по мнению Венедиктова, эксперимент нужно проводить экспериментально - в одном округе по выбору, сохраняя возможность голосовать или электронно, или, как прежде, бумажным бюллетенем.

Также журналист заявил о необходимости широких политических консультаций с максимальным количеством политических партий, ассоциаций и движений, которые собираются принять участие в выборах

Также Алексей Венедектов озвучил голосование по этому вопросу в эфире «Эха Москвы». 59% респондентов выступили за эксперимент, 30% - против, 11% - не определились.

Напомним, выборы 45 депутатов Мосгордумы пройдут в Единый день голосования 9 сентября. Все парламентарии будут избраны по одномандатным округам, голосование по партспискам не предусмотрено.