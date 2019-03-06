Венедиктов попросил мэра поддержать идею электронного голосования

В Москве предложили проводить электронное голосование. С такой инициативой главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» и председатель комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества Алексей Венедиктов обратился к мэру Сергею Собянину.

В ходе IX Московского гражданского форума «Мой город - мой район. Перспективы развития» Венедиктов попросил мэра поддержать инициативу эксперимента электронного голосования на выборах в Мосгордуму.

По его мнению, необходимо предоставить избирателям выбор между голосованием бумажным и электронным.

Венедитктов предложил проверить работу новой системы с представителями политических партий, а также с помощью хакеров, чтобы удостовериться в ее надежности.

Столичный мэр заявил о возможности проведения эксперимента по электронному голосованию на выборах в Мосгордуму в сентябре 2019 года.

Ранее замглавы ЦИК России Николай Булаев в эфире НСН высказал мнение, что цифровые участки упростят процедуру выборов и дадут свободу избирателям.

