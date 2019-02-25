Венедиктов подтвердил смерть гендиректора НТВ Игоря Малашенко

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов засвидетельствовал смерть одного из создателей компании НТВ Игоря Малашенко, сообщает RT.



«Я подтверждаю, что Игорь Малашенко ушёл из жизни», - сказал Венедиктов.

Ранее информацию о смерти 64-летнего гендиректора НТВ подтвердила Ксения Собчак в своем телеграмм-канале, пишет ФАН. Он возглавлял предвыборный штаб телеведущей в 2018 году.

Игорь Малашенко с 1993 по 1997 год занимал пост генерального директора НТВ. На постоянное жительство в США он переехал в 2000 году. Как сообщил «Коммерсант», его тело обнаружили в Испании.



