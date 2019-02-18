Великобритания усилит позиции в Арктике из-за России

Великобритания намерена усилить свои позиции в Арктике для того, чтобы помочь НАТО в защите от России в этом регионе. Как пишет Daily Telegraph, королевская морская пехота уже приступила к развертыванию своих сил. Вскоре Лондон собирается увеличить число своих военнослужащих до бригады.

Программа рассчитана на 10 лет. В ее рамках англичане возьмутся также за обучение норвежских коллег, передает RT. Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон рассказал, что в 2019 году на севере Норвегии начнет работу британская военная база.

По словам министра, военные будут «оттачивать навыки в условиях минусовых температур», а также отслеживать угрозы со стороны подводных лодок, пишет «Свободная пресса».

Усиление позиций в Арктике Уильямсон пояснил активизированием деятельности российских подлодок.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевичв эфире НСН рассказал, что Россия всегда будет первой в Арктике.

