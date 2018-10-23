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Великобритания не нашла доказательства вмешательства РФ в политику страны

23 Октября 2018 в 09:14
Великобритания не нашла доказательства вмешательства РФ в политику страны

Правительство Великобритании так и не нашло доказательств вмешательства России в демократические процессы, которые проходят в стране. Точно так же не было найдено свидетельств вмешательства в политику и других государств. Об этом говорится в ответе Кабмина на доклад Комитета по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ Великобритании, сообщает RT.

В документе говорится, что премьер-министр страны Тереза Мэй обвинила Москву в «долгосрочной кампании кибершпионажа и вмешательства», однако правительство так и не увидело доказательств, которые свидетельствовали бы об успешном использовании дезинформации, сообщают argumenti.ru. В то же время в заявлении отметили, что Лондон не собирается расслабляться в этом вопросе, а будет и дальше формировать жёсткую политику для решения проблемы вмешательства, сообщает Ura.ru.

Ранее историк спецслужб, переводчик и публицист Андрей Ведяев в эфире НСН сказал, что отношения между Россией и Великобританией обострились, что вновь сделало страны соперниками.

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