Великобритания не нашла доказательства вмешательства РФ в политику страны

Правительство Великобритании так и не нашло доказательств вмешательства России в демократические процессы, которые проходят в стране. Точно так же не было найдено свидетельств вмешательства в политику и других государств. Об этом говорится в ответе Кабмина на доклад Комитета по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ Великобритании, сообщает RT.

В документе говорится, что премьер-министр страны Тереза Мэй обвинила Москву в «долгосрочной кампании кибершпионажа и вмешательства», однако правительство так и не увидело доказательств, которые свидетельствовали бы об успешном использовании дезинформации, сообщают argumenti.ru . В то же время в заявлении отметили, что Лондон не собирается расслабляться в этом вопросе, а будет и дальше формировать жёсткую политику для решения проблемы вмешательства, сообщает Ura.ru .

Ранее историк спецслужб, переводчик и публицист Андрей Ведяев в эфире НСН сказал, что отношения между Россией и Великобританией обострились, что вновь сделало страны соперниками.