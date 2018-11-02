Вексельберг не вошел в совет директоров «Роснано»

Владелец «Реновы» Виктор Вексельберг не вошел в список руководителей «Роснано», который подготовило правительство, пишет «Русская планета».

Вместе с тем в новый состав директоров попал другой представитель «Реновы» - директор группы по стратегическому планированию Олег Фомичев.

Кроме Вексельберга, совет директоров покинет глава Минпромторга Денис Мантуров.

Ранее НСН сообщала, что швейцарские банки заморозили счета миллиардера Виктора Вексельберга после введения против него американских санкций. Так как ограничения наложены на счета во франках, а не в долларах, и, соответственно, это нельзя считать прямым следствием попадания Вексельберга в «черный список» Министерства финансов США, «Ренова» собирается судиться с банками. Речь идет о сумме около миллиардов франков: это личные средства Вексельберга.